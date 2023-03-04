民進黨蔡培慧今(4)日在南投縣第二選區立委補選擊敗國民黨派出的老縣長林明溱，拿下立委席次。對此，台大教授左正東4日表示，藍營這次選舉有不少地方處理的不好，且投票率高達4成6，很有可能是一些年輕人和在外地工作的民眾回來投票。

南投縣第二選區立委補選結果。（中時新聞網）

左正東在節目《中天辣晚報》提到，投票率在補選的情況下，普遍應該不會太高，基本盤往往會決定兩者的勝負，從過去經驗來看，民進黨主要票倉在竹山，國民黨則在南投市，藍軍還是有些微的領先。但最後投票率高達4成6，比2015許淑華那次多了9%，很有可能是年輕人跟在中、彰、投工作的外地人特地回來投票。

他進一步分析，林明溱這次選舉在南投的優勢，被蔡培慧在竹山的優勢抵銷了，但最特別的是名間鄉，他提到，選前兩陣營團隊在名間鄉相遇，結果被人拍到，林明溱的車隊「比倒讚」，結果這次名間鄉就大輸。左正東強調，這對行為對候選人來說是兵家大忌，因為會一個不小心，就激化對手支持者的投票動機。

左正東還指出，林明溱最後有告民進黨意圖使人不當選，儘管被對手汙衊，任何人都會很生氣，但採取司法或許不是個好選擇，因這種行為往往抬高了對手，本來還沒人注意，結果最後成為新聞。