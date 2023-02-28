許凱與楊冪劇中吻戲很多。（愛爾達電視提供）

楊冪飾演律師秦施。（愛爾達電視提供）

許凱劇中是個骨灰級宅男。（愛爾達電視提供）

由楊冪和許凱領銜主演的陸劇《愛的二八定律》，愛爾達戲劇台3月1日全台首播。

劇情講述精英律師秦施（楊冪 飾）與骨灰級宅男陽華（許凱 飾），兩人陰差陽錯「被結婚」，進而開啟一段契約婚姻的同居生活。第一次和楊冪拍戲的許凱坦言除了高興外，其實也有點小緊張，「因為冪姐是很優秀的演員，所以我覺得不能因為我去耽誤現場拍攝節奏，或是耽誤進度，挺有壓力的」。

至於在劇組都怎麼稱呼彼此，許凱說：「我好像就是叫她『冪姐』，她應該是叫我『凱』吧，有時候也會直接叫全名，冪姐平時就是一個很幽默、很逗的人，看起來沒有那麼高冷。」

不少粉絲覺得《愛的二八定律》的甜欲感超強，許凱笑回：「應該是因為這部戲的吻戲很多，我每天在片場對戲的時候，我常說這個不行、這個起雞皮疙瘩了、這個太會撩了別別別，現代戲要拍出吻戲的真實感很難，所以我們一直在討論怎麼樣會比較接地氣一點。這部戲的吻戲數量應該是我目前最多的一部。」他說自己為了這部戲獻出許多第一次，「包含第一次跟冪姐拍戲、第一次演金融男、第一次先婚後愛、第一次養烏龜」。

這也是許凱首次以原聲演出，對此楊冪大讚：「他好像是第一次自己配音，本來他還怕大家沒辦法接受，但我覺得還挺合適的，因為他生活中的聲音，就是呆呆萌萌的。」當被問到許凱和角色最大的反差點時，楊冪則說：「他在戲中是骨灰級的宅男，但據我所知他比較愛運動，會打羽毛球、籃球、玩滑板，但他肯定也無法理解養烏龜這件事情。」