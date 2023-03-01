「影中人請私訊我，請你喝一杯咖啡」，台東縣長饒慶鈴日前在臉書貼出1張照片，是1位阿伯趴在鯉魚山下的「鯨魚」身上睡得正香甜，饒慶鈴說，這就是台東慢生活寫照，也是公共藝術最好境界，不過這位影中人至今還沒出現，饒也請媒體幫她協尋。

饒慶鈴日前在跑行程時，經過鯉魚山下看到1位民眾趴在公共藝術上安心自在地睡覺，隨手拍下這有趣的畫面，很文青的寫著「春日午後，我夢見乘著鯨魚航向太平洋」，最後「P.S. 影中人請私訊我，請你喝一杯咖啡」。

有網友留言「羨慕影中人」、「在猶豫該不該為了縣長的咖啡…」，也有網友好奇問「最後有找到這位嗎？」，不過，饒慶鈴說，目前為止，還沒找到這位大哥。

饒慶鈴首先說明，很不好意思，把那件公共藝術當成「鯨魚」，後來有人告訴她是「鯉魚」， 她說，看到這一幕覺得這位大哥好自在，公共藝術本來就是要讓人親近的，而且這件作品是大理石，不會造成破壞，而是跟公共藝術產生互動，「美極了」，真想認識這位大哥。