迪士尼是許多人的童年回憶，出品的童話改編動畫受到全球各地影迷支持，不過近年因為政治因素，迪士尼在電影中加入許多非裔演員，其中電影《小美人魚》由非裔女歌手荷莉貝利（Halle Bailey）擔任，選角結果公布後就引起反彈聲浪，近日迪士尼公布小飛俠電影版陣容，精靈小叮噹由非裔女演員擔任，引起網友討論。

迪士尼將推出小飛俠真人電影《彼得潘與溫蒂（暫譯，Peter Pan and Wendy）》，官方於近日公開預告片，並公布宣傳海報與陣容，其中女演員亞拉沙希迪飾演（Yara Shahidi）彼得潘身邊的仙子小叮噹，動畫版中小叮噹是金髮白皮膚，真人版中小叮噹變成黑皮膚，這引起不少網友討論：「黑人有沒有自己的傳統文化故事？」、「我回頭看羅賓威廉斯那部就好了⋯⋯」、「那彼得潘應該也是個變性女黑人，溫蒂應該是鳳眼亞裔，然後都是素食主義」、「米老鼠近幾年到底怎麼了」、「至少比隔壁美人魚漂亮」、「算了，至少溫蒂不是黑人」。

（來源／Walt Disney Studios）

Primer vistazo de el Live Action de Tinkerbell "Peter Pan and Wendy" pic.twitter.com/YKoMRSz6NZ — Indie 505 (@Indie5051) February 28, 2023

該片不會上院線，預計4月28日於Disney+ 上架，女主角溫蒂由童星艾薇安德森（Ever Anderson）出演，她媽媽是好萊塢女神蜜拉喬拉維琪（Milla Jovovich），艾薇過去曾演過漫威電影《黑寡婦》，演戲經驗豐富，亞拉沙希迪今年23歲，她於2014年主演電視劇《黑人當道》，出道以來拍攝作品不多，這次飾演小叮噹受到外界不小關注。