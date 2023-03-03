氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，未來一週(3至9日)無強冷空氣，但水氣偏少、夜間常晴朗，伴隨「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。今日至下週一(3至6日)部分縣市清晨的平地最低氣溫仍在10度以下，期間台北測站亦不排除有短暫觸及「大陸冷氣團」標準(≦14度)的機率，但日出後很快回升。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今(3)日各地晴時多雲，東半部偶有零星短暫飄雨的機率；清晨氣溫低，白天略回升，日夜溫差大；中南部空品仍不佳。各地區平地氣溫：北部10至22度，中部9至27度，南部9至30度，東部12至26度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(4)日另一股微弱東北季風，水氣略增，西半部仍多雲時晴，東半部轉有局部短暫雨，晚起迅速好轉。下週日至週四(5至9日)各地晴朗穩定；氣溫逐日回升，北舒適、南微熱，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大。