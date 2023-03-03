大陸女星李念以電視劇《蝸居》走紅，但她卻在演藝事業正要發光發熱時，選擇嫁給富商林和平，成為豪門媳婦，已為夫家生下一對子女，她除了陪伴小孩，偶爾也會客串戲劇作品。37歲的李念日前公布懷三胎喜訊，她也在社群平台講述懷胎辛酸歷程，更自曝第二胎懷上兒子病了又恥骨裂，先生還是要她生下來，但她自己也是捨不得流產的。

李念嫁入豪門後，幸運地生下一對兒女，而她的夫家也不干預她的演藝事業，在生完小孩後她復出拍戲，至今累積不少戲劇作品；李念近年鮮少公開與先生同框的畫面，婚姻狀態也成謎，但2月20日她突然在微博曬出挺著孕肚的自拍，甜蜜地說，「我們的第三個孩子」。

李念透露在生第二胎時病了，然後還有恥骨裂的狀況，相當難受。（圖／摘自李念小紅書）

沒想到李念現年37歲還準備生第三胎，從照片中的大肚子推敲離產期不遠了，雖然粉絲擔憂她已是高齡產婦，但依舊獲得網友們的祝賀；不過，李念也在小紅書分享懷孕的狀況，目前胎兒已經6個月，她卻胖了20公斤，整個人腫了一大圈。

另外李念也提到，孕期讓她最不舒服的並非孕吐，而是嚴重水腫，還加碼爆料在第二胎懷上兒子時生病了，然後還得了恥骨裂，連走路和睡覺都很困難，讓她痛不欲生，但先生堅持要她撐到把兒子生下來，她自己也捨不得流產，還是忍痛生子；如今李念又要為先生生第三個孩子，儘管有不少人調侃她成了「生子工具」，大多數網友卻都很佩服她的勇氣。