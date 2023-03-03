真的要習慣？有名女駕駛疑貪圖方便，竟然直接將轎車停在菜市場旁的道路中央，並且進去菜市場消費10多分鐘後，將購買的物品放進車內後離開，有民眾拍下這樣誇張的行徑，並表示「人下車10來分鐘跑去市場買東西，看著過往的車都在閃這輛車」；對此，網友看了照片也搖頭「無敵版三寶」、「羅東開元市場日常」。

一名男子在臉書社團「爆怨2公社」發文，並上傳3張照片，從照片可見，拍攝地點位於宜蘭縣羅東鎮清潭路上靠近羅東聖母醫院，由於該醫院附近有菜市場，有輛黑色轎車直接停在路中央，而有1名穿著紅色上衣女駕駛，將一袋買好的菜從副駕放進車內，再走到駕駛座開車離開；對此，原PO提到「怎麼樣的勇氣可以將車斜停在馬路中央，人下車10來分鐘跑去市場買東西」，他也表示看著來往的車輛都在閃過這台違停轎車，想必每個路過的駕駛都滿臉問號吧！

貼文一出，網友紛紛留言表示「你想多了，現在人已經習慣此現象」、「到這種最不舒服、真的不懂腦袋裡面裝什麼」、「無敵版三寶」、「你不檢舉他明天還是一樣停」、「是誰放她出來禍害人間的」、「就懶得走路啊」、「真的要習慣...」、「羅東開元市場日常」、「可以確定駕駛已經放棄駕駛行為，是可以舉發的」。