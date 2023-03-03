台鐵大改點(台鐵提供)

台鐵大改點(台鐵提供)

台鐵表示，配合鐵道局嘉義市區鐵路高架化計畫及EMU3000型城際列車、EMU900型電聯車陸續投入營運，台鐵4月26日（周三）起改班表共計386列次，其中EMU3000型特仕車將替駛原PP車型，且將參考台灣高鐵作法，試辦自由座，共有6節，票價95折。

台鐵表示，調整重點包括：

■西部幹線將增開EMU3000型及普悠瑪各2列直達車，西線自強號運能提升7.6％。

1，增開EMU3000型自強號143次、110次，台北=高雄行駛時間3小時57分，行駛區間周一至周六是七堵到潮州，周日經北迴延長行駛至花蓮。

2，增開普悠瑪列車131次、132次，台北=高雄行駛時間3小時40分；131次行駛區間南港到潮州、132次枋寮到南港。

■原行駛南半環377次(台中-台東)、378次(台東-台中)將延長行駛區間七堵經南迴至台東，並更改車次161次、168次。

■EMU3000型及900型電聯車投入東部地區替駛PP推拉式及DMU柴聯自強號，提升東線及南迴線運能9.8％

1，原DMU柴聯自強號407(台東-樹林)、242次(樹林-花蓮)由EMU3000型自強號替駛，其中242次延長行駛至台東並更改車次為442次。

2，原PP推拉式自強號編組443次(新左營-樹林)、484次(彰化-台東)及南迴線302次(台東-新左營)、305次(新左營-台東)、310次(台東-新左營)改為普悠瑪列車行駛。

3，原莒光號702次(台東-新左營)、707次(新左營-台東)改為EMU3000型行駛。

4，原莒光號704次(台東-新左營)、713次(新左營-台東)及DMU柴聯自強號235次(花蓮-樹林)、224次(樹林-花蓮) 改為EMU900型區間快車行駛。

■為增加夜間軌道設施養護時間及提升PP推拉式自強號妥善率，投入EMU3000型特仕車替駛原PP車型，並參考台灣高鐵作法，試辦自由座：

1，替駛車次：117次(基隆-潮州)、146次(潮州-七堵)、191次(七堵-潮州，改點後更名為133次)、192次(潮州-七堵，改點後更名為120次)、145次(七堵-潮州)、108次(潮州-七堵)。

2，為維服務水準，EMU3000型特仕車將指定6節自由座車廂(第4車到第9車)，並以總量管制方式發售自由座乘車票避免擁擠，非當次車旅客、持電子票證及定期票旅客均不得搭乘，以維服務品質。

3，自由座票價以乘車區間自強號票價95折計算，開放於乘車前四日（含）於本局官網、車站窗口及多功能自售機預購。但僅限窗口及多功能自售機取票，不開放手機QR行動票證或超商及郵局取票。

台鐵表示本次時刻調整共計調整386列次，整體自強號運能提升8.7％（西線7.6％、東線及南迴線9.8％），相關時刻自3月6日起可於台鐵官網www.railway.gov.tw及訂票APP「台鐵e訂通」查詢，並自3月8日起開放團體訂票、3月29日開放一般旅客訂票。