樂天桃猿啦啦隊女神「Yuri」陳怡叡魔鬼身材圈粉無數，今（4日）她到士林百貨公司擔任adidas一日店長， 開心表示能夠和粉絲見面，而她昨在社群上曬出一段揮棒影片，疑似跌倒受傷，她表示是因為太興奮而跌倒。

Yuri下周6日將代表中職啦啦隊「經典女孩」現身台中球場應援，疑似日前有受傷，她透露那是在錄製節目時，製作單位要考驗大家打擊能力，「我以前一顆球都打不到，但這次10顆中7顆！但後來太興奮就不小心跌倒了。」

她還搞笑表示原本是想來個綜藝摔效果，沒想到弄巧成拙，當時腳立刻就腫起來，腳上也留下了一塊瘀青，緊急擦藥至今仍有痕跡，不過她想到自己擊球命中率高達7成多就很興奮，「看來是去完《全明星》後運動細胞有變好。」

Yuri表示與林襄感情不錯。（讀者提供）

被問及平常和哪位啦啦隊成員最好？她表示與林襄感情很不錯，2人常常會在深夜聊天，「前幾天她工作心情不好，我們也有互通電話談心。」

Yuri將在8月前進美國，參加大聯盟紐約大都會隊的台灣日活動，這點她也很激動，並表示：「我人生還沒有走出過亞洲，這將是我第1次去美國，很多朋友說我太扯了，怎會有機會可以到紐約應援，我想說是不是啦啦隊史上頭一遭，對棒球隊來說多麼稀奇，是難得機會，又可以跟好幾個女孩一起去，我有問經紀人有沒有多餘時間去玩，但被經紀人罵我們英文爛，不能在街上逗留，要先惡補英文，才能去玩樂。」她估計將去7天。