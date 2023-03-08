洗澡洗到一半被掉落物嚇瘋！陽明交大男宿浴廁天花板年久失修，竟從天花板掉下碎泥塊，學生氣得上Dcard爆料，剛好沒有人在下面，否則後果恐怕不堪設想。陽明交大今早證實此事，並表示昨上午發生天花板掉落狀況時，已立即封鎖現場並做全面的檢查，今已針對掉落的部分進行修補及維護。

陽明交大男宿廁所天花板掉落碎泥塊，學生氣得上網爆料，指這早就不是第一次，當初廁所一塊天花板不小心掉下來，乾脆把整個廁所的天花板全拆了，拆成工業風就算了，現在天花板竟然掉落碎泥塊，直批「交大宿舍可以再扯一點！」

陽明交大男宿浴廁天花板年久失修，竟從天花板掉下碎泥塊，學生氣得上網爆料，剛好沒有人在下面，否則後果恐怕不堪設想。（截自Dcard交通大學板）

根據學生貼出的照片，宿舍廁所天花板幾乎全拆光，可看見水管外露，地上還有明顯有掉落的碎泥塊，校方用紅色尼龍繩圍起，用A4紙張寫下「注意掉落物，危險！」、「危險！勿靠近待處理」等語。

底下學生也紛紛留言，學校真的把這間宿舍學生當賤民，每次都說要重建所以不整修，但都要畢業了都還沒動工。也有學生指出，自己就住在那一層，根本是受災戶，也不是第一次水泥掉落。

學生更批評，當初廁所管線外漏沒修好，樓上的洗澡廢水還會漏到下層，有次洗完澡正要穿衣服，淋浴間正上方的水管開始漏，髒水直接滴到頭髮上，讓他「愈洗愈髒」並爆粗口。

還有學生說，這間宿舍連最基本浴室都有問題，一層樓10間浴室可能只有5間能用，每間浴室還不保證一定有熱水，就算好不容易挑到有熱水的，水流還可能很小，直呼住這間宿舍真的很可憐。

學生認為，這已非美醜問題，只是剛好沒有人在下面，否則後果不堪設想。對此，陽明交大今早證實昨有天花板掉落異物情況，昨天發生狀況後，已經立即封鎖宿舍廁所現場，並做全面的檢查，今已針對掉落的部分進行修補及維護。