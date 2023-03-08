國民黨前台北市議員羅智強宣布角逐大安區立委後，不僅邀請立委高金素梅擔任競選榮譽主委，今(8)日也宣布延攬同為大安文山區的台北市議員王欣儀擔任競選總幹事。羅智強透露，王欣儀喊出「你願意成全張善政，我也願意成全你」這番話，讓他很感動。

羅智強今在臉書指出，在他五顧茅廬、竭盡誠意的邀請下，王欣儀同意擔任他的競選總幹事。羅智強提及，王欣儀當選五屆的台北市議員，是大安文山區最有資歷、經驗的女性市議員，憑藉著熱情、細心、專業的服務，得到市民朋友的普遍認同，也為大安文山區爭取無數建設、解決無數選民的問題。

羅智強透露，在他拜訪里長的這一段時間，里長們對王欣儀皆讚不絕口，也有里長直接當面告訴他，「羅智強你很棒，但是如果王欣儀出來參選大安區立委，那我就要跟你說抱歉了」。然而，在許多里長、大安區民眾的勸進下，王欣儀願意擔任他的競選總幹事，結合「強欣戰力」，羅智強相信兩人合作、共同的服務，一定可以為大安區的建設、為下一代的未來注入「強欣針」。

羅智強也提到，他最後一次拜訪王欣儀的時候，王欣儀說「智強，你願意成全張善政，這樣的大公無私，我很敬佩，所以大安區立委，我也願意成全你！」這番話讓羅智強非常感動。羅智強強調，他一定不辜負期勉，一定傾盡全力，打贏大安區的立委選舉。