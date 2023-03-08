艾莉絲2017年二婚嫁給英國外交官，與女兒梨梨醬、兒子威廉弟一家四口定居倫敦，艾莉絲在今（8日）「38國際婦女節」早上於社群發文，分享日前跟兒子的對話，「我不只是你的媽媽，我還是我自己呀，生你之前我有想做的事情、一直在努力的夢想，所以我不只是你媽媽，我還是我呀。」

艾莉絲提到，日前好不容易安頓好轉學一周的孩子，生活終於上了軌道，卻接到幾通從法國打來的緊急電話，讓她不得不趕緊出發到法國打仗去，當兒子知道她要出差時，哭喪臉追問她：「你為什麼又要出差？」這讓艾莉絲相當心疼，只能不斷安慰兒子，「我抱了抱他，摸摸他的頭，親親他了臉頰說：只有三天，你乖乖聽爸爸的話，你要以媽媽為榮，就像我一直以你為榮。」兒子聽後面露惆悵，但也只能妥協地說，「那你要每天拍照給我看，你做了哪些工作、去了哪些地方」。

艾莉絲說，出差的每個深夜裡，與兒子通話時都會聽到嚎啕哭聲，「他知道是媽媽打電話來，硬是要哭給我心碎，還會用崩潰的聲音說『趕快回來當我的媽媽』。」最後，艾莉絲終於結束工作回到家，雖然感到疲憊，但只要看到家人的笑容，所有的疲累都瞬間消失了。