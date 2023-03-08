推特上一段影片拍下了一群惡少週末期間暴力鬧事一家位於紐約市皇后區的中餐廳，翻桌又摔椅，餐具毀了大半，被嚇壞的員工和顧客只能無助地看著，截至目為止警方尚未成功逮補任何一名惡棍到案。

This video is going viral on WeChat. Fish Village, a restaurant in College Point, Qns was ransacked by a gang of masked kids in hoodies.



We’ve fallen so low that there’s no expectation of consequences for this horrific attack on private property. pic.twitter.com/DQdnHPR5r8 — Yiatin Chu (@ycinnewyork) March 7, 2023

據《紐約郵報》（New York Post）7日報導，政治團體「亞潮萌」（Asian Wave Alliance）總裁暨PLACE NYC的聯合創始人朱雅婷在推特上張貼的一段影片顯示，這群惡棍上週六（4）闖入皇后區大學點（College Point）的一間中餐廳「漁村」（Fish Village）各種破壞，現場一片狼藉。朱雅婷還在推文中寫道：「我們已經沈淪到拿這種對私人財產的可怕襲擊沒有任何辦法的地步。」

紐約警方表示，暴民在當地時間晚上8:15左右，衝進了這的餐廳，破壞了桌子和椅子，打破了一堆餐具和一個大窗戶，毫無意義地進行破壞。截至目前為止，警方尚未逮捕任何人。

影片中一名員工無助地看著這些惡棍逃離餐廳，他無法阻止這麽多位兇手。 「有點恐怖，」胡姓員工告訴《紐約郵報》：「我們不知道原因是什麼，這讓人非常緊張。城市越來越不安全了。”

紐約民間維安團體守護天使（Guardian Angel）創使人斯利瓦（Curtis Sliwa）譴責了這群惡棍，稱他們是「狼群」（Wolf Pack），表示他的社區巡邏隊將會進駐這家餐廳進行巡邏。

斯利瓦週二接受《紐約郵報》採訪時表示：「這是一群狼群，一群十幾歲的暴徒在餐廳裡肆虐，」，「又一位亞洲商人被當成了目標。」「你的人生就在你眼前被糟蹋，卻無能為力，」

他氣餒表示：「（罪犯）什麼都不會發生，他們會以未成年人的身份被起訴，然後回到街上。他們的朋友們會看到這段影片，他們會被當作「英雄」在他們的社區裡受人崇拜。」他強調，這裡是大學點。以前從來沒有發生過這種事，斯利瓦說，「這個城市已經失控了。」