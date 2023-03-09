中南部民眾今（9）日中午時段紛紛手機大響，原來是收到「森林火災警戒」的國家警報，提醒民眾天候乾燥，進入山林小心引發林火。對此，林務局說明，近來進入森林火災好發時期，林務局除了呼籲國人掃墓「四不」、「二記得」小心用火外，也運用災防告警細胞簡訊，提醒國人配合嚴防火警，共同維護森林環境。

今日中南部民眾紛紛收到國家警報，原因卻不是地震而是森林火災，許多網友在網路分享相關訊息，紛紛表示「手機狂震，出現沒看過的警告還以為壞掉」、「南部人好慘，又缺水又森林大火」、「連續16則，我該逃去太平洋嗎？」、「發了31次簽到」。

對此，林務局表示，近來中、南部地區天候持續乾旱，已進入森林火災好發時期，呼籲國人掃墓祭祖小心用火，謹記不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不隨地焚燒冥紙、不燃放爆竹、記得熄滅灰燼、記得帶走垃圾等「四不」、「二記得」，即可防範林火，林務局也運用災防告警細胞簡訊機制，提醒進入高風險區域的國人。由於系統推估台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣8地淺山地區林火風險大增，多日呈現最危險等級，林務局因此發布災防告警細胞簡訊。

林務局表示2018至2022年間有97%森林火災事件是人為因素。（林務局提供）

林務局指出，2018至2022年間台灣每年平均發生52.6起森林火災，其中97%是人為因素所引起。為強化風險潛勢評估及喚起民眾防災意識，林務局委託中興大學團隊建立新版林火風險評估系統，運用資料同化技術整合衛星氣象及地面觀測資料，可推估未來7日之林火風險資訊，供林地管理機關及民眾防災參考。

林務局提醒，森林區域及森林保護區內非經許可不得引火，違反規定者最高可處60萬元罰鍰；放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任；舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，情節重大者得提高至新台幣100萬元；最先通報森林火災發生者，發給5千元以下獎金或獎狀。國人若發現森林火災，請儘速撥打免費電話0800-000930（您您您，救山林）、0800-057930（林務局救山林）或119消防中心。