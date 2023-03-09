薔薔生吃大蒜後，對製作人瘋狂哈氣。（年代提供）

薔薔（林嘉凌）自《我愛黑澀會》出道，憑藉性感身材及嗆辣作風走紅演藝圈，成為各大綜藝節目寵兒。近日她在年代《樂活so much》大聊口臭。為了測試口臭指數，薔薔在節目上生吃大蒜後，竟對製作人瘋狂哈氣，還叫對方聞自己的嘴巴，場面相當失控，這一系列的脫序操作也讓製作人氣到直呼：「薔薔的通告費要扣一下！」

作風大膽的她竟先舔手腕再聞味道進行測試，結果顯示並無任何異味，她下一秒更自信表示：「我每一任男友都超愛親我，他們都超想聞我嘴巴的味道，這就是為甚麼一堆男生追著我跑。」

薔薔還分享先前去夜店遇到過一位出手闊綽的口臭男，該男當晚開了一間最大的包廂，並表示對薔薔有興趣不斷靠近說些悄悄話，但因為對方嘴巴的氣味實在太大了，逼不得已的薔薔也只好別過臉，用耳朵靠近對方就好，互動尷尬。更多精彩內容，周一至周五下午4點在年代MUCH38台《樂活so much》播出。