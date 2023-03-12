由女星宋慧喬主演的復仇韓劇《黑暗榮耀2》於近日上線Netflix，女主「文同珢」在戲劇中立誓要向霸凌者復仇的戲碼引發全球追劇熱潮。然而，第二部才剛上線，導演安吉鎬竟被網友爆料稱他是「霸凌加害者」，對此他當時親口否認消息的真實性，沒想到事隔不久，他竟改口並發聲明：「希望見面或透過電話表達歉意。」

本月10日是《黑暗榮耀》第二部上線的日子。豈料，有網友在韓網論壇發帖爆料，以「《黑暗榮耀》電視劇導演學霸加害者」為題指出自己過往在菲律賓求學時，因安吉鎬的女友被其他同學調侃、嘲笑，他就找10幾人一起毆打嘲笑女友的同學，施暴過程更持續2小時。一時引發網友熱議。

對此，《黑暗榮耀》導演安吉鎬當時否認該爆料，更表示：「思考許久後，都沒有過毆打某人的記憶。」而消息一出後，有不少網友選擇支持安吉鎬的聲明，更認為是爆料者嘲笑他的女友在先，被毆打也是自找的。然而，今日安吉鎬卻一改先前的說詞，認了有霸凌行為。

綜合韓媒報導，今(12)日稍早，安吉鎬透過律師回覆近期鬧得沸沸揚揚的霸凌事件爭議，稱：「安吉鎬1996年在菲律賓留學時交往了一名女友」而他那時因為女友受到調侃、戲弄，而情緒有些控制不住，給別人造成無法抹滅的傷口，此外，還補充表示：「我懇切地向那些因此事受到傷害的人請求原諒，更希望能當面道歉或是電話表達歉意。」