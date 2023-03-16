網路紅人陳沂除了常在社群針砭時事外，也經常跟粉絲分享生活，近日她PO出一張韓星朱智勳於2018年來台宣傳《與神同行2》電影時，獲得的幸運合照，並分享整段追星過程，直喊：「太突然了，我們都不敢相信，跟做夢一樣」。

2018年8月《與神同行2》曾在台灣舉辦紅毯見面會，當時導演金容華、演員朱智勳、河正宇、馬東石等人皆有現身，吸引許多粉絲到場支持，陳沂跟其朋友也不例外。14日看到朋友的臉書回顧憶起此事，陳沂便在粉專PO出兩人跟朱智勳拍的合照炫耀，並寫下合影過程「朱智勳就這樣往我們這邊走來，主動拿起我朋友的手機自拍」，並直說這一切發生得太過突然，讓她不敢相信，以為處在夢境之中。

陳沂也誇道：「是iPhone原相機拍的喔，他皮膚就是這麼好這麼帥」，可見朱智勳身穿粉紅色西裝，笑容相當陽光、帥氣，她跟朋友則站在朱智勳後面比YA，表情非常開心，令網友們都非常羨慕：「這招太會，我也覺得他超帥」、「帥又有貴族氣質」、「像朋友在幫妳們自拍一樣欸」、「我手機還好幾天都沒消毒～～畢竟上面有河正宇和朱智勳的指紋呢。」

值得一提的是，近日韓星宋慧喬主演的《黑暗榮耀》剛播完，恰好陳沂曾多次被指撞臉宋慧喬，讓許多網友歪樓留言：「他可能以為你是喬妹」、「以為巧遇宋慧喬？」、「會不會遠看以為是惠喬，近看時搞錯，不得不合拍一下以示禮貌」，讓留言區成為另類看點。