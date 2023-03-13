張小燕（右三）包場力挺《黑的教育》，卜學亮（右一）也出席。（禾豐九路提供）

《黑的教育》和《本日公休》劇組大合影。（禾豐九路提供）

由柯震東首度執導電影《黑的教育》，在夾殺下突圍開出400萬票房成績，登全台新片票房冠軍。有眼尖影迷發現演員表竟有柯震東名字，他大方承認第一個吃海鮮的嘴部特寫就是自己，另外還替警車上的對講機「獻聲」，打趣笑說：「畢竟拍電影真的很貴，能省則省！」

柯震東以導演身分帶演員跑映後，勤跑30場，接受直球對決提問， 雖這次退居幕後，有觀眾發現演員表上仍出現他的名字，柯震東表示：「一開場在海產店演吃東西的客人就是我，當天臨演的感覺不對，我就隨意穿上戲服開始吃，其實拍了很多人吃東西特寫，剪輯師也不知道那個是誰。」即便不露臉只出一張嘴的柯震東同樣搶鏡。

張小燕、林鶴軒（大鶴）本周都包場力挺，小燕姐映後一拿麥就大誇：「剛有人提問為什麼電影這麼好看，因為導演很屌啊！」周末跑場過程中大家也巧遇《本日公休》劇組，互拿宣傳板拍照打氣，金馬影后陸小芬更告白稱是柯震東的粉絲，讓他又驚又喜，兩人留下難得合影。