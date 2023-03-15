安心亞與楊子儀劇中有感情糾葛。（華視提供）

安心亞與楊子儀劇中有感情糾葛。（華視提供）

安心亞、蔡昌憲飾演農家姊弟。（華視提供）

楊烈劇中是仁慈的大地主。（華視提供）

米可白演活白富美千金。（華視提供）

由安心亞、蔡昌憲、米可白、楊子儀、楊烈、游安順領銜主演的生活時代劇《牛車來去》，16日起每周一至周五晚間在華視8點檔播出；安心亞拋開性感女神形象，在《牛車來去》化為平凡農村婦人，以貼近素顏演活了「阿春」這角色，堅強剛毅又吃苦耐勞的精神，獲得觀眾激賞，她很感謝李岳峰導演：「曾聽說李導演會激發出演員的潛力，之前就希望能有機會跟他合作，這次跟李導演拍戲，讓我能夠成為『阿春』，我自己都有脫胎換骨的感動。」她呼籲之前錯過的觀眾朋友，要鎖定華視，看過的也絕對要二刷，「可以細細品味當初沒注意到的細節」。

《牛車來去》描述1943年起，各階層的百姓，在動盪不安的時代下，從逆境中堅毅求生的血淚史。拍攝場景以台南為主，酷熱的天氣，也考驗團隊的體力，近期演員也釋出幕後花絮照，可以看出大家被曬黑的模樣，戲份最吃重的女主角安心亞，在拍戲現場絲毫不在意形象，練就隨時隨地能立刻補眠的功力，令網友心疼表示「好心疼阿春」、「安心亞真的演什麼都適合」。

蔡昌憲也分享拍戲甘苦：「我們場景很講究年代感，古老的村落結合復古搭景的既視感，真的能幫助我們瞬間回到過去，但也要克服天氣因素，下暴雨場景就會淹水，然後小黑蚊也會特別多。」他逗趣分享防蚊妙招：「我常會在潘逸安旁邊躲蚊子，因為他的體質很吸蚊子！」

適應良好的楊子儀則笑說：「我之前外景曾遇過沒水、沒電、沒瓦斯，甚至早上起床還要去挑水，這次的拍攝環境，大家相處得非常融洽，讓我有滿滿的幸福感。」但對於高溫氣候，楊子儀也差點吃不消：「剛好我們在最熱時間，穿著棉襖演出寒冷的模樣，完全是身心大考驗！」

另一位女主角米可白跳脫以往風格，成功詮釋「白富美」千金角色，她感謝導演開啟她的新戲路，讓她展現不一樣的面貌，但也讓本性溫和的她耗盡心神：「為了讓自己投入有距離感的角色設定，揣摩因忌妒又要掩蓋內心傷痛的細微表情與強烈眼神，以及冰冷的語調說話，每次下戲後，我都感到精疲力竭，但也讓我有想挑戰更多戲路的野心。」

生活時代劇《牛車來去》集結老中青實力派演員同台飆戲，被問及拍攝期間有和哪位演員變得特別要好？楊子儀開心說道：「當然是烈哥！之前好幾檔戲本來要一起演父子，但兩人時間都剛好錯過，這次終於搭到了，真的很開心認識這位可愛的長輩！」他爆料楊烈曾在片場幫他擦鼻涕：「有次對戲時我剛好鼻子過敏，鼻涕沒擦乾淨，下一秒烈哥突然走來，邊拍我臉邊說：『你臉怎麼有白屑？』」讓楊子儀大笑回應：「烈哥，這是我的鼻涕啦！」楊烈又氣又好笑：「你幹嘛老實跟我說，讓我有陰影！」蔡昌憲也表示，他跟米可白同時在主持另外一個兒少節目，「節目裡常常是她被我欺負，在《牛車》裡面風水輪流轉，變成她欺負我。」