周素蘭的藺草編織作品存放在西岐活動中心，吸引喜歡藺草編織的民眾前往觀賞。(民眾提供)

大甲區公所調解委員周素蘭，長年來致力調解訴訟糾紛外，她酷愛藝術創作及環保，早期以鋁罐剪出不少精緻作品，近年來受邀到西岐發展協會教導藺草編織，提升漸趨沒落的傳統技藝，讓大甲蓆帽薪火風華再現。周素蘭說，大甲蓆帽在50年代是家戶婦女主要編織收入，她肩負起傳承手工編織技藝薪火避免後繼無人。

大甲區公所調解委員周素蘭，曾創立國際扶輪社大甲百齡社，因子女都成家立業，她空閒時喜歡廢物再利用，將啤酒等鋁罐製品研究一些裝飾品、並剪成迷你的歐式桌子、馬車、椅子及手拉車等，並以廢紙做飛機和張牙舞爪的飛龍，還有項鍊、手飾、布偶等。

周素蘭發現大甲傳統蓆帽業漸趨沒落淪為夕陽產業十分可惜，即向大甲區庄美里蘭草編織高手鄭滿足學習藺草手藝；兩人還聯手做出最時尚的現代藺草作品，如女性胸罩、內褲、草鞋、安全帽等，實用又美觀，她的手工作品琳瑯滿目，讓人嘆為觀止。

周素蘭將傳統編織技藝發揮到淋漓盡致，編織栩栩如生的立體「神龍搶珠」，不僅造型神龍活現，參加第二屆愛蘭工藝獎，因她編織龍的手藝具有藝術及突破傳統造型，雖未被大會列入傳統編藝比賽中，主辦單位特頒發「特殊獎」給她，苗栗苑裡公所前鎮長林月珠還將作品保留在公所內，供民眾長期觀賞。

周素蘭應邀到西岐活動中心教婦女們編織。她說西岐里是大甲藺草編織的故鄉，早期長輩手藝很高超，後來卻一窩蜂改到工廠上班，放棄傳統技藝，如今藺草如何起頭及收尾都已忘記；她的教法比較簡單，讓初學者很快就上手，西岐活動中心陳列很多她的作品，吸引喜歡藺草編織民眾前往觀賞。