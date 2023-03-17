多元行銷是目前市場趨勢，尤其新媒體崛起，人才的需求量增加，為提供高雄青年優質工作機會，高雄市政府青年局16日於鳳山行政中心大禮堂舉辦「高雄好薪情—新媒體人才就業媒合會」，力邀23家知名企業提供超過150個職缺，現場吸引逾300人參加，共有759人次投遞履歷，企業面談440人次，媒合率近6成。

這次就業媒合會以新媒體為主題，各大企業均開出行銷、企劃、小編、電商、視覺設計等新媒體相關職缺。其中搭上近來旅遊復甦熱潮，旅行社龍頭雄獅旅遊於活動現場招募活動企劃主管月薪50K以上；活動當日投遞履歷最熱烈的衛武營國家藝術文化中心應徵多名企劃、資訊人員，組長月薪40K起跳；夢時代購物中心、新光三越等知名百貨業者也開出多項企劃、設計職缺月薪上看39K。此外，還有半導體製造商國巨集團開出製程、研發等工程師職缺，以及Gogoro加盟商茁壯創能招募銷售專員等知名企業共襄盛舉，現場面談十分熱烈。

疫情解封旅遊復甦，旅遊業龍頭雄獅旅行社於「高雄好薪情 新媒體人才就業媒合會」開出行銷與主管職缺。(高雄市青年局提供)

活動現場並頒發新媒體人才培育中心傑出學員獎項，受獎的傑出學員代表劉邑紋表示，新媒體人才培育中心提供數位行銷、社群經營、影音企劃等培訓課程及資源，對於經營自媒體與行銷有很大的幫助，目前Facebook粉絲專頁追蹤數已超過17萬；劉邑紋也持續與青年局合作，在新媒體人才培育中心擔任課程講師，將所學回饋傳承給對新媒體有興趣的青年們。

高雄市政府青年局張以理局長頒發獎狀表揚「行銷大師養成計畫」傑出學員。(高雄市青年局提供)

圖說:高雄市政府青年局張以理局長頒發獎狀表揚「行銷大師養成計畫」傑出學員。(高雄市青年局提供)

青年局張以理局長表示，青年局成立「K-TV高雄新媒體人才培育中心」，開辦新媒體職能培訓課程，推出首張由政府發行的「新媒體行銷管理師」證照，為青年投入新媒體行銷產業加分，更舉辦就業媒合會讓青年與企業面對面接觸，不僅協助有志從事新媒體產業的青年順利進入高雄優質企業，也為企業培育人才。

高雄新媒體人才培育中心提供錄音室、攝影棚、會議室、多功能空間等場地及設備供高雄市民免費借用。(高雄市青年局提供)

另外青年局表示，K-TV高雄新媒體人才培育中心也提供高雄市民免費借用錄音室、攝影棚、多功能空間之場地及設備，不論是沒有設備想經營自媒體的素人，或是企業、學校或團體進行體驗、教學等活動都歡迎借用，詳細空間借用資訊可以上高雄新媒體人才培育中心官方網站查詢。