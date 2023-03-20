許多人常因聽不見或忘東忘西被批評腦袋有洞、腦袋發霉，但耳鼻喉科醫師表示，一名男性患者長年被妻子誤會是腦袋發霉，但經檢查後發現耳部遭感染，導致「黴菌性外耳道炎」（耳黴菌病），導致耳朵搔癢感、更影響聽力。

耳鼻喉科醫師張益豪在其臉書粉專上表示，常有一對夫婦在其診間鬥嘴，妻子常罵丈夫「腦袋長霉，常常健忘、漏東漏西，而做錯事情。」後來妻子陪丈夫治療耳朵癢痛的問題，檢查後發現，發霉的不是腦袋，而是耳朵，即丈夫罹患了黴菌性外耳道炎。

黴菌性外耳道炎（圖右）是外耳道遭黴菌感染。(圖/ 張益豪授權提供)

張益豪解釋，黴菌性外耳道炎是常見的耳部感染，正常人的外耳道處於略偏酸性的環境，當耳內進水或不當用藥，可能會改變外耳道酸鹼值，有利於黴菌孳生；另外，若有慢性疾病、長期使用免疫抑制劑或類固醇、抗生素，也會增加黴菌感染的機會。

他表示，黴菌在外耳道滋生不僅會出現搔癢感，耳黴菌的耳垢若大片地蓋住耳膜與外耳道，也可能影響患者的聽力。治療方式為，醫師用鑷子夾緊耳垢後再整片撕下來。

張益豪表示，耳垢清除後，患者的耳朵悶塞感會立刻消失、聽力也瞬間正常，但因黴菌會深入耳道皮膚的表皮層，若未徹底清除黴菌，黴菌仍將滋生，因此後續還須進行除黴工作。