「暢遊南投．觀光工廠嘉年華」，將於4月登場。（廖志晃攝）

深度旅遊是現代趨勢，而到觀光工廠探訪「隱藏版的台灣第一」，了解產業文化激發創意思維，更是趣味無窮；南投縣政府將於4月推出「暢遊南投．觀光工廠嘉年華」，4月底前消費滿200元，就可參加獎項總額超過130萬元的抽獎。

「暢遊南投，觀光工廠嘉年華」，邀請南投縣內12家觀光工廠共襄盛舉，由縣府觀光處長陳志賢，縣議員林憶如、張婉慈、林儒暘、簡千翔、林友友，南投市長張嘉哲、南投縣觀光工廠協會理事長翁啟富、南投縣民宿觀光協會理事長林雪華等人聯袂啟動。

南投縣觀光工廠包括集元果、光遠燈籠、果寶歡酵、香里活力豬、水里蛇窯、本草自然、妮娜巧克力夢想城堡、廣興紙寮、遊山茶訪、采棉居寢飾文化館等。

陳志賢表示，希望在現有的觀光工廠產業，加入創意、科技與人文特質，發展出具整合性、高附加經濟價值的項目，讓南投的經濟產值愈來愈高。

「暢遊南投．觀光工廠嘉年華」，將於4月登場。（廖志晃攝）

集集鐵道行旅，提供優質住宿體驗。（廖志晃攝）

妮娜巧克力夢想城堡，參加國際巧克力競賽獲獎無數。（廖志晃攝）

「暢遊南投，觀光工廠嘉年華」，100多家好食民宿共襄盛舉。（廖志晃攝）

陳志賢指出，南投縣有12家觀光工廠，產業涵蓋食衣住行育樂等，展現各行各業的特色，因此，希望以最優質的品牌和多元豐富的產業文化，迎接4月旅遊潮，歡迎民眾闔家體驗，各家觀光工廠都有專屬優惠。另外，螢火蟲季也將於4月登場，賞螢區包括日月潭、竹山鹿谷、奧萬大及北港溪，觀迎體驗螢光茶席。

南投縣風景區管理所整合好食民宿、觀光工廠及國立自然科學博物館，推出「好食民宿遇見幸福」電子套票，套票含好食民宿1000元折價券、觀光工廠來店禮與經典景點門票，總價值達1789元，售價僅800元，超值優惠。

翁啟富表示，此次嘉年華配合旅遊食宿需求，邀請集集鐵道行旅及好食民宿100多家業者加入，只要在觀光工廠消費滿200元即可參加抽獎，預計5月初抽獎，8月底前都可以兌獎。