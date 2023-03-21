藝人林俊傑擁有帥氣外貌兼具實力派唱腔與創作，是華人圈數一數二的音樂才子，而近日舉辦出道20年巡迴演唱會的他，在3月份會在香港一連舉辦6場演唱會，但沒想到在17日的演唱會上竟爆發粉絲之間的肢體衝突，讓現場一片混亂。

一名粉絲日前在微博上PO出自己遭到威脅的影片，只見她買的區域其他觀眾都好好地坐在位子上，只有前面2名穿短裙的女子拿著燈牌站在椅子上不斷揮舞，完全擋住她的視線，讓她不斷要求對方坐下，但沒想到這2名女子不但不聽勸阻一直站著，還轉頭破口大罵所有勸阻的人，之後更出手拍掉該名粉絲的手機，威脅她之後讓她出不了會場的門，讓該名粉絲相當害怕。

而且不僅如此，該名粉絲還控訴她們其實一共有4人，當時除了拍掉手機逼她刪除影片外，還動手打她，將她的隱形眼鏡摳掉、頭髮也被拔，所幸周圍的民眾已將他們動粗的影片拍了下來，而該名粉絲事後也報警處理並在網路上徵求更多網友提供她們動粗的證據，在網路上引發熱烈討論，也有不少網友跳出來抱怨自己也遇到同樣的情況；甚至有人買了低價座位區卻失控的跑到前排區去看，令許多人相當不滿。

事實上，南韓女團BLACKPINK 18、19日舉辦高雄演唱會時，也發生前排觀眾不斷站起導致後方的人視線受阻，即使工作人員試圖制止，仍無法改變當時的情況，讓許多粉絲抱怨連連，直呼「浪費錢」。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。