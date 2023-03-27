大陸娛樂圈盛事《2022微博之夜》在25日盛大舉行，主辦單位力邀兩岸三地多位大咖知名藝人前來共襄盛舉，現場星光熠熠。而原先主辦單位設有紅地毯環節讓粉絲們相當期待，但沒想到活動開始前3小時無預警宣布活動取消，讓眾人相當錯愕，不過女星們的穿搭還是吸引不少人的目光。其中，去年因演出《蒼蘭訣》而爆紅的女星虞書欣，昨日在社交平台上公開了性感穿搭照，大方展現傲人的身材，也令網友忍不住驚呼「原來身材這麼好」。

《2022微博之夜》在25日盛大舉行，主辦單位力邀兩岸三地多位大咖知名藝人前來共襄盛舉，包含王心凌、歐陽娜娜、楊冪、Angelababy（楊穎）、李冰冰、迪麗熱巴、黃曉明、劉亦菲、虞書欣、王鶴棣、吳磊以及剛當爸的胡歌等人都受邀出席，現場星光熠熠，還被形容為「演藝圈一半藝人都在上海」，陣容相當誇張，也令網友相當期待。其中，去年因演出《蒼蘭訣》而爆紅的「棣欣引力」CP檔虞書欣、王鶴棣特別受到矚目。

虞書欣事後PO出當晚穿搭，只見她穿著由印度設計師Rahul Mishra打造的深V繞頸金色削肩禮服，裙擺繡有各種圖騰展現精湛工藝。而禮服除了胸前領口深V至肚臍的性感設計，大展豐滿雙峰外，盧書欣轉到背面也才發現背部全裸至腰部，使美背一覽無遺；另一套黑色造型禮服也同樣惹火性感，電暈一票網友，紛紛表示「羨慕棣棣」、「不懂就問，這是王鶴棣老婆嘛」、「王鶴棣：那麼好看，是我的」、「老婆好辣，我好愛」、「怎麼美成這樣」、「感覺又瘦了，但身材一樣好」、「不許這麼辣，棣棣會受不了」吸引超過32萬人按讚。