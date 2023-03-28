大陸娛樂盛事「微博之夜」於25日於上海圓滿落幕，超過150位明星劉詩詩、楊冪、劉亦菲、Angelababy(楊穎)齊聚一堂，可說是眾星雲集。劉亦菲拿下大獎「微博Queen」，得到眾多粉絲網友祝福，其中劉亦菲更被細數在典禮上與明星的互動，網友們也點出她擁有好人緣的原因。

劉亦菲日前盛裝出席「微博之夜」，典禮結束後容充滿討論，就有網友列出劉亦菲與他人的互動，例如和黃曉明打招呼，與谷愛凌暢談，與李冰冰、惠英紅擁抱交流，且疑似和胡歌私下互加社群好友，都不禁讓網友讚嘆她的社交能力，能與眾多前後輩打好關係。

網友指出劉亦菲的社交圈與好人緣。(圖/微博)

網友也點出劉亦菲都是以「真誠態度」對待周遭的人，才足以讓她在圈內坐擁好人緣，而以劉亦菲交友相關的貼文也登上搜尋排行榜，網友也狂讚她：「待人真誠處事大方，合作過的同事都是誇的」、「真正的好人品」，事業也因此一帆風順。

此外，劉亦菲在微博之夜的造型也成為網路熱議的焦點，只見她身穿Elie Saab 2023春夏高級訂制系列，青色羽毛底大蓬裙配上花朵點綴，宛如神話中走出來的神女，讓劉亦菲更加仙氣逼人，雖然有網友嘲她：「第一次見這麼肥的孔雀」，但更多網友力讚她的孔雀公主禮服：「像青鸞仙女下凡！」