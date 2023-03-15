大陸男星黃曉明與Angelababy（楊穎）離婚後，感情狀態一直受到關注，前段時間更被揪出早就帶白富美女友葉珂見家長，引起熱烈討論。黃曉明出道以來因帥氣外貌成為萬千少女白馬王子，但已經45歲的他，近期被發現髮量隨年紀變少，甚至遭疑戴假髮；一名髮型師出面替黃曉明闢謠，透露自己曾為他剪髮，直言他的頭髮是真的，只是髮質太細軟才會產生誤會。

黃曉明從24年前出道至今，原本以帥氣奶油小生形象走紅，直到近年演技獲大獎肯定，才沒有被說總是靠長相，但他的外貌也發生不少爭議，像是官方身高179公分，實際上從一些照片中能看出有些落差；最近有網友又揪出黃曉明參加綜藝節目《中餐廳》時，頭髮看起來非常奇怪，頭頂和髮尾顏色有差距，因此戴假髮或髮片的說法不脛而走。

有一名髮型師替黃曉明闢謠，表示他替黃曉明剪頭髮，黃曉明都是真髮不需要戴假髮。（圖／摘自微博）

最近有一名髮型師在社群上發文，貼出一張與黃曉明的合照，透露自己獲邀到黃曉明家中替他剪頭髮，剪髮後的黃曉明顯得精神奕奕，把頭髮往後梳，髮量也很濃密，並非網傳的髮量隨年紀增長變少；而髮型師被問到「（黃曉明）是假髮嗎」，他也直言都是真髮，只是髮質很細軟，替黃曉明澄清了謠言。

黃曉明在拍攝《中餐廳》時，過去就曾因為爆汗脫妝，憔悴大叔模樣引起爭議，事後他還特地曬出素顏照，自嘲「就長這個樣子啊，看了20多年了，就辛苦大家湊合著看吧」。