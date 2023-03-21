專門在新竹地區偷車的許姓男子，被新湖分鎖定在湖口鄉出沒，19日凌晨開竊得車輛外出，見警方自後尾隨，加速逃逸後開到小路，突然停車阻擋警車，棄車徒步狂奔，被警制伏逮獲。

新湖分局新豐分駐所17日接獲民眾報案汽車失竊，隨即組成專案小組，於案發時、地溯源追緝，尋查失竊車輛行蹤。

經所長王韋翔等人擴大調閱查訪，鎖定失竊車輛活動範圍，專案小組19日在湖口鄉埋伏多時，凌晨見許嫌駕駛失竊車輛外出，隨即驅車尾隨。

許嫌見有警方追捕，加速逃逸開到小路突然停車，想阻擋警車追捕，下手後徒步狂奔逃逸，警方立即趨前追捕，許嫌只奔跑數10公尺，就被警方奮力壓制逮捕歸案。

新湖分局依竊盜罪嫌將全案移送新竹地檢署偵辦，積極擴大溯源清查，查出許嫌另涉2起汽車竊盜案，有連續犯案之虞，經向新竹地方法院聲請羈押獲准。

新湖分局長羅裕城呼籲民眾為強化愛車安全，可加裝車輛防竊裝置，如發現有可疑之不法情事，請務必向警方報案，警方將持續打擊不法，也提醒民眾勿掉以輕心，務必撥打110，全民共同維護治安。