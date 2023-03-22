被叫一聲「阿舅」失金15萬！雲林縣水林鄉近日有詐騙集團成員冒充被害人外甥媳婦，打電話叫一聲「阿舅」，噓寒問暖一番後，以手頭緊、購買法拍屋及裝潢為由騙到15萬元；另有1男子被騙在網路投資股票損失50萬元，北港警分局22日上街頭宣導，提醒大家切勿落入詐騙圈套。

水林鄉1名7旬老翁近日接到1名女子電話，劈頭就喊「阿舅」，說過幾天就會回去看他，但要先處理好買房子的事才能回去，老人家不疑有他，到銀行匯了15萬元，女子食髓知味，再打電話來要10萬元，老翁覺得有異，仔細詢問後對方慌亂掛掉電話，始知受騙向警方報案。

男子網路投資股票遭騙50萬，雲林縣北港警分局加強防詐騙宣導。（北港警分局提供／張朝欣雲林傳真）

北港警分局表示，近來詐騙手法仍以猜猜我是誰、假網拍網購、解除分期付款、假交友、色情應召詐財、假投資理財居多，「猜猜我是誰」手法用於老人家最有效，因長者記憶力減退，加上希望有人關心，一聽到是親戚來電，即使不確定是否有這些遠房親戚，也很容易選擇相信、匯款受騙。

另外，近日北港鎮也有1起網路投資股票詐騙案， 1名男子在網路上看到所謂「理財專家」，宣稱只要加入Line或App，依指示匯款投資股票、六合彩，保證獲利數倍，男子急於賺錢，拿出50萬元積蓄投資，獲利後要領錢才發現「人呢？沒人接電話，Line已讀不回」，始知受騙。

北港警分局持續進行反詐騙宣導，偵查隊副隊長陳昱銘、副分局長文庭章分別於21、22日率隊宣導，呼籲民眾若接到不明來電或訊息，可撥打165反詐騙專線或110報警電話求證，盡量不要與對方久談，因為會透露更多自身相關訊息，讓對方有機可趁。