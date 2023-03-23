前副總統呂秀蓮23日下午至嘉義縣政府拜訪縣長翁章梁，表示今日到嘉義辦二事，一是要在晚間參與國際職業婦女協會在嘉義市成立分會，二是向翁章梁分享對目前兩岸的看法，強調要推動愛與和平，台灣不能當第2個烏克蘭，要用智慧避免戰爭。

呂秀蓮表示，自烏俄戰爭爆發後，她一直在思索如何避戰，台灣要成為永久中立國家，呼籲中國大陸應將「一個中國」的說法，改為「一個中華」，認為兩方在血緣、習俗等方面密不可分，另用「統合」代替「統一」，統一像是大國併吞小國，統合則是制度的改變，改一個字就能更和平來面對兩岸關係。

對於前總統馬英九訪陸祭祖一事，呂秀蓮表示，慎終追遠是文化一部分，馬英九祖先確實是大陸人，應當受尊重，不需要冷言冷語，同時也心疼他受部分大陸網民的尖酸刻薄；她強調，大家不要拿馬英九訪陸跟總統蔡英文出訪做文章，一個是拚外交，一個是祭祖，認為大局當前，不要再藍綠對立。

呂秀蓮說，他規畫在高雄市辦「南區民間國是會議」，也邀請翁章梁參加，盼各黨能異中求同，讓人民決定未來方向，為台灣找出新共識，現在先由她做下去，希望給之後的新總統參考，以智慧迴避戰爭。