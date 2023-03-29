46歲女星李佩甄出道多年，與胡瓜女兒小禎是多年好友，經由小禎介紹與醫生老公王祚軒結婚13年，兩人育有一雙兒女，因賢慧形象被外界冠上「台灣好媳婦」的美稱，親民又陽光的形象受許多婆婆媽媽喜愛；她日前曬出一張美背照，好身材讓人看到噴鼻血。

佩甄日前在Instagram曬出照片，寫下「看得出來我這個禮拜有多精彩嗎？」只見佩甄上半身全空，她雙手將頭髮紮起露出白皙美背，纖細腰身讓人看到流鼻血，身材依舊維持得很好，不過背上卻有一條條紅紋。佩甄向《中時新聞網》表示：「我幾乎每天都有運動，一個禮拜一次瑜珈、一次伸展、一次重訓、一次跑步、一次飛輪，其他時間還有打高爾夫球」，言下之意維持美麗的秘訣就是自律，她透露因為最近太累才去刮痧。

佩甄曬出美背照。（圖／sleepyjane415 Instagram）

佩甄經常曬出打高爾夫球的照片，靠運動維持好身材之外，也順便與好友們相聚，同行友人有小禎、藝人艾力克斯等人，眾人打球前也會活動筋骨，氣氛非常歡樂。除了高爾夫，佩甄也很喜歡泡湯，先前氣溫低，她分享自己的泡湯秘方「浴缸+ 2匙海鹽+ 2杯米酒，啟動燒酒雞模式，你給我5分鐘我給你暖呼呼，你一定要試試看」，並表示便宜好用，泡了立刻不畏寒。

目前佩甄主持節目《一次搞定》、《就醬開運吧》，她大方分享開運祕招，是每天中午「吸陽氣」，她說才試2個多月，不僅氣色變好，還收到新節目邀約。

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