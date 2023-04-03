香港演員熊黛林1999年以模特兒身分出道，後來到香港開啟演員生涯，在2016年嫁給百億富豪郭可頌，且誕下了一對雙胞胎女兒，即便現在已成為人母，仍持續出現在螢光幕上。而她近期開始使用小紅書與網友互動，不過有人發現，雖然她氣色依然很好，但鼻子似乎變大了。

42歲的熊黛林在婚姻及事業都有不錯的成果，也時常在社群平台上分享家庭生活。然而，有網友發現，她近期開始加入小紅書的行列，在影片中分享生活及護膚心得。

在最近的影片中，她分享了自己的養生之道，表示平時會喝紅豆湯和阿膠口服液，來保養皮膚，從素顏的影片中也可看見她光滑的肌膚，狀態保持得很好。不過，網友們看完後都覺得「鼻子怎麼怪怪的」，似乎比平常還要大，且肉肉的，但也有網友說道：「鼻頭圓潤是嫁豪門的福相。」

熊黛林以素顏形象出現在鏡頭前，因鼻子變大成意外焦點。（圖/摘自小紅書）

不論如何，熊黛林的好氣色仍然受到網友讚美，而第一次剪影片的她更在留言區留言，希望網友不要太苛求，「這是我自己剪的第一支影片，雖然不是很好，但真的很認真」，可見她除了演藝事業及家庭生活外，也想努力培養其他興趣。