中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，為便利民眾購買家用抗原快篩試劑，宣布自今(2023)年4月1日起，實施第十二輪家用抗原快篩試劑實名制。每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份共30劑。

指揮中心指出，目前實名制家用抗原快篩試劑貨源穩定充足，維持每輪購買週期1個月，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份(30劑)，並可分次(次數不拘)購買(可代購)，讓有需要篩檢族群可以購得每日所需之快篩數量，售價仍為每份(5劑)500元(醫材原則售出，概不退換)。

指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,152家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買。籲請有需求與符合資格的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買。相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。

指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，請勿使用於2歲以下幼童。