國民黨立委李貴敏近期接到相當多關於詐騙的陳情，案件態樣百出，近年來更是氾濫成災。照這樣下去，詐騙將是繼毒品、槍枝氾濫之後，成為第三種足以腐蝕台灣社會風氣的危機的「新國安危機」。

李貴敏指出，前段時間柬埔寨就業陷阱之外，許多名人遭冒名詐騙的，或媽媽想幫兒子湊創業資金，回應網路貸款廣告反遭個資被盜用的，還有退休朋友打算以房養老，卻在接受投資型房貸提案後，現在慘遭套牢。政府竟依舊無為，詐騙集團大行其道，詐騙廣告像是雨後春筍，這是讓我們最無法接受的。

李貴敏質疑，既然金管會主委被冒名誘導民眾投資特定股票的詐騙廣告可以下架，為何其他人不行？何以冒名詐騙的粉絲專頁或群組可以持續存活？其實，無非是看政府有無下定決心嚴查罷了。

李貴敏批評，高高在上的官員們很難體會被冒名者的心酸，更不能體會被害人慘賠的痛苦，因為詐騙案件已不是零星個案，不但已經成為台灣普遍的社會問題，柬埔寨、青埔寨詐騙的犯罪，更已上升到被囚禁、被殺害，甚至人蛇集團的地步。

李貴敏認為，詐騙案一再發生，不僅受害者身心俱傷，也導致美麗的台灣社會瀰漫相互不信任感，我們期待恢復台灣原有的善良淳樸、安和樂利與人情味，更絕不願看到台灣成為外媒眼中的貪婪之島，詐騙天堂。拜託政府別再一直呼籲了，快點拿出辦法來。

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