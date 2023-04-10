唐鳳10日出席立法院交委會進行「新型態冒名釣魚詐騙猖獗現狀檢討與未來防治規劃」專題報告，並備質詢，不少立委關心電商平台頻傳個資外洩，刑事局函送上百家，但行政檢查比例僅1成，且裁罰掛蛋一事。

立委邱顯智質疑，刑事局認為電商平台個資外洩狀況嚴重，警察也很努力去查，一年來函請七部會對業者發動行政檢查，結果檢查比例不到1成，去年到現在裁罰還掛零，要求改善只有11家，國人對詐騙深惡痛絕，想看見政府打詐決心。

立委陳素月也批評，函送上百家，行政檢查只有不到1成，不到1成執行力很離譜，數位部應該要加強。

唐鳳表示，會把列為個資外洩的，去區分及判斷是從哪裡外洩的，如果是從電商外洩，就會開會要求說明案情，並要求限期改善。惟根據個資法目前規定，如果中間有改善就不能罰錢，但相信如果罰錢對商譽有很大影響，業者都會願意改善。

產業署長呂正華說，就主管綜合性電商部分，有接獲74家，至於要求限期改善的具體家數，他不正面回應，但透露至少有五家，且都有召開相關會議，要求做改善，並強調產業推動需要健康的環境。

呂正華在會後補充，接獲的74件中，每件都有請業者說明，另由於發現不少民眾在報案時誤以為是個資問題，但本質上不是個資問題佔大宗，最後召開七次行政檢查會議，要求五家限期改善，實際上不到接獲件數的10％。

產業署官員也強調，沒有改善會依法裁罰。據悉，蝦皮已在3月底將改善狀況送到產業署，產業署會在檢視事證過後做必要處理。

陳素月也提到，建立資訊安全社會，是政府跟企業的共同責任，過去一年假網拍發生件數6,787件，民眾財損4.29億元；解除分期付款詐騙是4,827件，財損6.85億元，電商個資外洩嚴重，數位部責無旁貸，必須去管理個資。

立委王鴻薇也說，詐騙已經成為國人最頭痛問題，很多人深受其害，政府卻束手無策，如果詐騙問題在成立國家打詐隊後仍然無法減絕，簡直是國恥。