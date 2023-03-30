桃園市一隻東非狒狒逃亡18日後，在落網的同一天傷重不治，沒想到原本持續否認狒狒所有權的六福村，昨（29）日突然宣布狒狒是園區所有，消息曝光後引發民眾抵制潮。不過有網友分析，未來六福村只要祭出一招「買一送一」，就能洗白因此重創的形象。

原PO在PTT發文表示，六福村承認狒狒是園區後被民眾罵翻，還有人嗆聲以後再也不去六福村，讓她相當好奇，「六福村要怎麼做，才能洗白挽回大家的心，讓大家願意再去六福村玩呢？有沒有什麼好辦法？」

對此，許多網友紛紛回應，「名字有狒或同音的免費入園」、「危機是轉機，每年固定時間辦動物脫逃演練」、「半價優惠」、「畢旅團就接不完了，誰理你們」；其中最多人認為，六福村只要祭出買一送一就能重拾人氣，「買一送一，12歲以下免費」、「買一送一，馬上黑翻紅賺爛」、「買一送一，名字有狒的免費入園」。

東非狒狒近日在桃園市逃亡長達18日，足跡遍布平鎮、新屋、楊梅，最後雖然在27日落網，卻也因為中槍傷重不治，六福村則在2日後突然宣布該隻狒狒是園區所有。