《薪傳》舞作描述先民渡海來台開墾的過程，舉凡祭祖、渡海、插秧、懷孕生子、喜慶等，舞蹈意象明確且直白，舞台形式極簡，使用白布、紅布等，表現故事情節。（李欣恬攝）

《薪傳》在1978年首演期間，當年的舞者，和新一代的舞者身體語言大不相同，當時舞者透過到河邊搬石頭，從勞動與休憩，感受和天地的連結以及身體的重心使用，進而轉化成為《薪傳》裡的舞蹈語言雛形。（李欣恬攝）

籌備多時，雲門舞集50周年重演創辦人林懷民的代表作《薪傳》，今（31）日下午在新北市雲門劇場舉辦全本演出彩排場，除了雲門舞集的演出，現場音樂也由朱宗慶打擊樂團擔任演奏，雲門八代舞者和藝文人士齊聚一堂欣賞，場面熱鬧溫馨。

林懷民表示，重新排練這部作品，他感受到這部舞作已經不是誰的舞作，「這部舞作是社會不同環節努力的成果，我們也看見新一代舞者的表現，這也是長期努力的成果。」

舞者俐落的轉圈、跳躍、翻滾、奔跑，這是台灣舞蹈教育多年來的累積，《薪傳》在1978年首演期間，當年的舞者，和新一代的舞者身體語言大不相同，當時舞者透過到河邊搬石頭，從勞動與休憩，感受和天地的連結以及身體的重心使用，進而轉化成為《薪傳》裡的舞蹈語言雛形。

《薪傳》舞作描述先民渡海來台開墾的過程，舉凡祭祖、渡海、插秧、懷孕生子、喜慶等，舞蹈意象明確且直白，舞台形式極簡，使用白布、紅布等，表現故事情節。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶，曾是過去《薪傳》海內外巡演的主要演奏者之一，今年他也回歸演奏，他帶著子弟兵一起演奏這部經典作，會後表示，「鼓棒一打下去，感覺都回來了！」這是一部很需要體力演奏的作品，為此他也早早就開始準備，鍛鍊體力。

林懷民透露，台北演出的4月29日晚場，除了國家戲劇院的現場演出，同時在兩廳院廣場也有由國泰世華支持的戶外轉播場。