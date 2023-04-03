This absolute missile by Giancarlo Stanton went 485 feet and I have no idea how the baseball stayed in one piece. pic.twitter.com/gCD90WNepk — Codify (@CodifyBaseball) April 2, 2023

洋基重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）3日對巨人轟出了巨獸般的全壘打，擊球初速117.8英里，預估飛行距離485呎，飛越了408呎的中外野圍牆與「打者之眼」，即使他是有名的怪力男，這麼大號的全壘打也還是很嚇人。總教練布恩（Aaron Boone）說：「他很奇特，每次他轟出這種球，我都會跟他說，你很奇特，你真的與眾不同。」

自大聯盟Statcast開始統計以來，洋基球場最遠的全壘打紀錄是賈吉（Aaron Judge）的496呎，第2高的紀錄也是賈吉的495呎，史坦頓這一擊排在第3。「全壘打擊球初速」紀錄保持人仍是史坦頓的121.7英里（195.9公里）。

史坦頓表示，任何人碰到失投的滑球都能轟得很遠，「我們不是在競爭誰打得遠，我們兩人（史坦頓和賈吉）都是想要幫助球隊獲勝，我並不在乎打得多遠，只是要增加贏球的機率。那球的時機和一切都達到完美的同步，然後我全力打出去。」

苦主是巨人中繼投手史崔普林（Ross Stripling），他開玩笑說：「是風吹的吧，那球本來應該只有460呎。」史崔普林坦承這是他生涯被轟得最遠的一球。史坦頓其實還沒打破自己的紀錄，他2016年在洛磯隊庫爾斯球場（俗稱打者天堂）轟了504呎全壘打，不過他又強調：「對我而言，只要轟出圍牆之外就足夠了。」