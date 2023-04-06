洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）再次繳出亮眼投球表現，今（6）日先發戰費城人主投6.1局送出8次三振失1分，率領洋基以4比2勝出，系列賽3場比賽拿下2勝，寇爾也進帳本季第2場勝投。

面對去年國聯冠軍費城人，寇爾沒有遭遇太大麻煩，2上兩出局遭到史達特（Bryson Stott）打出二壘安打，隨後解決下一棒波姆（Alec Bohm）解決危機，5上寇爾再度於2出局出現狀況，連續投出2次保送，但最終讓帕區（Cristian Pache）敲出捕手上空高飛球出局。

7上寇爾續投，1出局後對陣卡斯提阿諾（Nick Castellanos）2好3壞時，因為在規定時間內未出手遭判壞球，卡斯提阿諾獲得四壞球上壘，洋基此時將寇爾換下場休息，不過接手的羅艾西加（Jonathan Loaisiga）被敲出安打、投出觸身球，再遭高飛犧牲打失分，丟掉的分數則要算在寇爾身上，費城人該半局只攻下1分，洋基仍以2比1領先。

下個半局崔文紐（Jose Trevino）替自己好搭檔添加保險分，敲出2分炮擴大領先優勢，費城人則在8上由席瓦伯（Kyle Schwarber）開轟追回1分，仍然無法撼改變最終結果，終場洋基以4比2奪勝，寇爾2場先發下來共投12.1局，送出19次三振、被敲6安打及5保送，防禦率為0.73，全年寇爾整季被敲出33轟居美聯之冠，但本季還沒有打者能從他手中敲出全壘打。