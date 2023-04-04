蔡英文總統當地時間3日晚間出席貝里斯總理布里仙紐晚宴，及聖佩卓醫院象徵性捐贈儀式。蔡英文表示，這些以兩國堅實夥伴關係為基礎的計畫，是台灣致力於貝里斯發展的具體例證，期待未來有更多合作， 也祝賀台貝「友誼長存，兩國邦誼永固！」

蔡英文抵達後，在布里仙紐陪同下，共同步入晚宴會場。隨後，觀看台貝雙邊合作影片及聖佩卓綜合醫院援建影片，並與布里仙紐共同見證醫院模型象徵性捐贈儀式。

蔡英文在晚宴中以英文致詞指出，猶記得去年3月在台北接待布里仙紐總理訪團時，我們討論了在貝里斯可以推展的合作計畫。「現在，我很高興能在這裡親眼見證我們的構想成真」。

她說，聖佩卓綜合醫院即為最佳例證，我們在今年1月簽訂了該醫院興建工程合作協定瞭解備忘錄，希望這座醫院能夠滿足貝里斯旅遊勝地的居民和遊客，對便捷及完善醫療服務的需求。今天下午，我們也參觀了種羊生產計畫，看到台貝技術合作如何培育農業專長。

蔡英文表示，這些以兩國人民、機構、企業和政府間的堅實夥伴關係為基礎的計畫，是台灣致力於貝里斯發展的具體例證，我們期待未來有更多合作。

她說，我們在貝里斯的行程成果豐碩。稍早，她有機會與布里仙紐總理和其他政府官員就雙邊關係交換意見，也非常榮幸至貝國的國會致詞，闡述兩國堅定且穩健的夥伴關係。同時，她也收到眾議院重申支持台灣及兩國真誠友誼的決議議文。

蔡英文強調，在一天緊湊的行程後，大家都非常期待今晚貝里斯的美食。大家都知道，台灣人熱愛美食。她隨後邀現場出席者一起舉杯，向布里仙紐總理和總理夫人致敬，祝賀台貝友誼長存，兩國邦誼永固！

聖佩卓綜合醫院則是位於最富盛名的觀光勝地─聖佩卓，當地每年吸引大量國際旅客前往觀光，但該地位處離島，醫療資源不足，導致有醫療需求的居民或旅客需要長途跋涉赴貝國本島就醫。

布里仙紐去年3月訪台期間向我方提洽在當地興建綜合醫院，獲我政府同意援助，並由貝方指定我工程營造商「海外工程公司」(OECC)承建。今年1月11日由時任大使錢冠州與布里仙紐代表兩國政府簽署合作協定，目前正由OECC 與貝政府就設計相關規畫等節進行磋商，並據以施工。