New Era NEW YORK CITY 紐約大都會，1580元。（New Era提供）

夏季腳步接近，艷陽高掛讓人忍不住瞇起眼睛，潮帽品牌也趁勢推機能性帽款並標榜酷帥有型，為還在苦惱夏季該如何穿搭的潮男潮女提供多樣新選擇。

縱觀北美職業運動聯盟，紐約市所屬球隊的對戰往往是球迷關注的重點，包括美國職棒大聯盟(MLB)地鐵大戰(Subway Series)：紐約洋基對戰紐約大都會。潮流品牌New Era近期將推出「NEW YORK CITY系列」，除了官方指定比賽球帽「59FIFTY」外，同時也推出MLB兩支豪門球隊紐約洋基與紐約大都會限定潮流T‑shirt，為即將開打的新球季增添話題。「NEW YORK CITY系列」將於7日上市。

英國經典帽牌KANGOL則推出一系列出遊帽款，其中「大地色水洗帽款」經特殊處理使表面色調、光澤更加柔和與百搭，今年以不退流行的卡其、深咖啡、軍綠等大地色讓喜愛大自然的旅人能輕易與山林融合，更全新推出寶藍色、水泥灰，點亮山林系穿搭。 「繽紛格紋漁夫帽」透過針織材質製成粗細不一且同色系的交錯格紋，堆疊出帽款精緻度；「竹纖維貝蕾帽」以竹纖維材質打造春夏也能戴的貝蕾帽，透氣、輕量等特色消除大熱天在城市中戴帽的悶熱感，加上立體的貝蕾帽版型設計，成為髮型塌陷的最佳救星。