獨行俠本季在季後賽邊緣掙扎，簽下厄文（Kyrie Irving）被認為是一大失著，厄文加盟至今獨行俠只有9勝16敗，厄文上場時為7勝12敗。然而美媒《Bleacher Report》報導，獨行俠仍有意在球季結束後重簽厄文，現在厄文已有續約的資格，但是厄文打算等到夏天取得自由球員身分再做決定。

雖然厄文自己的表現並未下滑，仍有場均26.7分、5.1籃板、5.9助攻，投籃命中率51%，但是獨行俠為了從籃網買下他，送出了好幾位戰將，反而導致戰力下滑。獨行俠的方針仍是以東契奇（Luka Dončić）為核心，他與厄文的搭配未見成效，但球隊還有補強的空間，需要大個子與擅長防守的球員。

厄文原先想要與籃網續簽複數年合約，經過疫苗缺陣和反猶風暴的鬧劇，籃網不願再留他。如今獨行俠用了很高的價碼買來厄文，就不會只希望讓他打半個球季。美媒《The Athletic》記者Jovan Buha指出湖人暫沒打算在球季結束後簽走厄文，這對獨行俠留下厄文提供有利條件。

東契奇本周對美媒ESPN表示，他還沒打算放棄（目前西區第11名），只要球隊還沒有確定無緣季後賽，他就不會提早休兵。佔據第10名的是雷霆，由於雷霆在對戰成績贏過獨行俠，獨行俠即使追平戰績也會被淘汰，情勢相當嚴峻。