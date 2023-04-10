沒想到快艇在本季最後一場例行賽遇上輪休杜蘭特、戴文布克、保羅與艾頓4大主力的太陽，竟然還要贏得如此辛苦！里歐納德10日貢獻25分、15籃板及6助攻，更包辦快艇所得最後8分，帶領快艇119比114險勝太陽，雖跟勇士最終同拿44勝38敗，快艇仍靠較優同組戰績搶占西區第5種子，季後賽首輪將跟西區第4太陽再次交手。

儘管面對少了4大主力的太陽，快艇一開賽卻展現低迷手感，也讓他們上半場始終維持在落後劣勢，打完上半場，太陽取得53比48領先，蘭戴爾半場就拿13分，薩本李10分，快艇半場則以韋斯布魯克13分最高，里歐納德投7中2、僅拿4分。

快艇雖在第三節開始打出11比0超前攻勢，太陽卻在第三節結束前也回應12比2，重新搶回領先優勢，幸好末節快艇靠著韋斯布魯克、里歐納德兩人領軍，不僅追上，更成功超前，其中里歐納德更是包辦快艇所得最後8分，讓快艇有驚無險贏球。

除了里歐納德關鍵時刻的火力秀，鮑威爾也替補攻下29分，韋斯布魯克25分、8助攻與7籃板，海蘭德11分，祖巴茲10分、8籃板；今天讓快艇贏得如此辛苦的關鍵人物，就是太陽替補前鋒薩本李，他拿全隊最高25分，貝茲利替補拿下16分。