Mikal Bridges checked in for 4 SECONDS today to keep his streak of 392 consecutive NBA games played alive



The longest active streak in the NBA 💪 pic.twitter.com/quZuprNDBq — Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2023

籃網前鋒「G型神探」布里吉斯（Mikal Bridges）本季成功打了83場例行賽！他原先是太陽隊球員，今年2月在杜蘭特（Kevin Durant）的大型交易案裡被送去籃網。由於兩隊賽程些微不同，加上布里吉斯無役不與（他正在維持鐵人紀錄），結果就成為罕見的83場例行賽了（正常例行賽82場）。

10日對戰七六人的比賽無關緊要，兩隊都已打進季後賽，布里吉斯乾脆只上場4秒鐘就「打卡」退場，跳球之後他隨即向對手犯規。籃網中鋒根本沒跳起來，故意讓七六人搶到球權，布里吉斯再去犯規退場。

布里吉斯2018年首次登場至今，連續392場出賽不曾中斷，也是現役球員保持的最長紀錄。布里吉斯本季場均20.4分、46.8%投籃命中率（外線38.2%），上季入選聯盟防守第一隊。當年球探看好他是「里歐納德複製人（Kawhi Leonard）」，然而他這個複製人顯然比本尊要強韌許多，里歐納德進入聯盟的最初6季累積398場出賽數，只相當於布里吉斯5個球季（包含縮水賽季）的工作量。

美媒CBS指出，聯盟好一陣子沒有這麼敬業的球員了，在20年前的2002-03球季，全聯盟46位球員全勤出賽82場，本季只剩下10位。前一次打到83場例行賽的是2014-15球季喬許史密斯（Josh Smith），他中途從活塞轉到火箭。史上單季最多場的是名人堂球星貝拉米（Walt Bellamy），他在1968-69球季打了88場，也是因為季中轉隊，以現今的賽程分配不會再出現這麼誇張的數字。