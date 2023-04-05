基隆市公立及非營利及職場中心幼兒園招生5／6開始，本次共有1700名額，請家長注意時程。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府教育處表示，本市第112學年度公立幼兒園、非營利幼兒園及職場中心招生登記，預計訂於2023年5月6日(六)上午9時至下午3時，以及5月7日(日)上午9時至中午12時。本年度本市之44間公立幼兒園、7間非營利幼兒園及5間職場中心預計開放1700位招生名額，招生資訊將於近日陸續寄至幼兒家中，相關資訊亦可至基隆市幼兒教保資訊網(https://kids.kl.edu.tw/)查詢。

▲基隆市公立及非營利及職場中心幼兒園招生時程。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處說明，凡是2017年9月2日至2021年9月1日間出生的幼兒，戶口設籍基隆市，都可於開放登記時間，至「基隆市公共化幼兒園及職場中心線上招生系統」登記；而具有「優先入園」資格的幼兒，因為須審查證明文件，請家長持戶口名簿正本、家長監護人印章以及相關資格的證明文件，於登記時間到幼兒園現場登記報名。為協助家長選擇適合的幼兒園，各幼兒園將於4月24日(一)至4月28日(五)開放參觀，歡迎家長踴躍與幼兒園聯繫。

教育處提醒家長，具有申請「優先入園」資格身分的幼兒包含：低收、中低收、身心障礙、原住民、特殊境遇、身心障礙者子女、父母原屬國為外國籍、育有三胎以上子女家庭、兄弟姊妹已入園或入校之幼兒，家長需在登記日前先備齊身分文件。

教育處處長劉美蘭表示，新學年度起將於三年內全面調降本市班級師生比至1：12，一方面降低幼教老師們的教學負擔，同時提升幼兒的照顧品質，期待能創造家長放心、幼兒開心的學前教育環境，請家長注意招生時程，並於招生日踴躍進行登記。