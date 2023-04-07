為回應大學商管科系的招生需求，114年分科測驗將加考數乙。全國教師工會總聯合會今(7)日召開記者會，認為大考中心提出的114年數乙命題範圍，出題基礎以數A為本，如此不只將引導高二學生為求最高學習CP值而選修數A，更封殺了選修數B學生在登記分發的機會，甚至數B可能因此被消滅。

全教總理事長侯俊良表示，根據大考中心111、112學年度的學測統計數據，今年同時考數A與數B考生增加了1.2萬人，6科全考的人數更增近9000人，代表考生認為，考得越多升學機會愈有保障，這樣的結果顯示已有違當初分流學習的初衷，甚至將導致分流崩潰、促使高二生都選考數A，阻擾學子多元適性發展的機會。

侯俊良呼籲教育部正視這起現象，建議教育部長潘文忠盡速召開專案會議，進行亡羊補牢，並啟動課綱、大考、考招制度的調整和修正，勿讓制度持續磨損教學現場。

全教總高中委員會副主委臧俊維提到，114學年分科測驗將加考數乙，但大考中心在設定命題範圍時，卻以數A為基礎，考生為了追求升學最大化效益，所幸在高二都選修數A，即無論哪項升學考試，數A都包含其中。高三則選修數甲或乙，因此選修數B的學生，則須額外耗費大量時間自學，以補修數A範圍才能銜接高三數乙，或只不考數乙，最後放棄分發入學部分志願選擇權。

教育部回應，大考中心即將公告的114學年度後分科測驗數學科考試說明，將呈現考科的測驗目標、測驗時間、測驗範圍、題型等項目，協助各大學校系、高中教師、考生及社會各界了解該考科的內容。

教育部說明，國教院將於4月底前，偕同高中數學學科中心，進一步研擬修習數學B的學生於12年級修習數乙，所需的教學及學習建議，協助高中數學科教師經由適當的教學規劃及課程安排，讓11年級修習數學B的考生在修畢12年級數學乙課程後，即有足夠的能力應考分科測驗數學乙考科。