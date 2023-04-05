台南安平抽水站機組更新工程將使用年限近15年的沉水式抽水機更新，並導入自動監控系統，目前已經竣工。（水利局提供／洪榮志台南傳真）

已建置42年的台南安平抽水站，因設備老舊、抽水量能不足，台南市政府水利局除於2019年更新部分設備外，還於去年投入「安平抽水站機組更新工程統包案」，將使用年限近15年的沉水式抽水機更新，並導入自動監控系統，目前工程已經竣工，將可提升安平抽水站集水區內的防洪效能。

水利局表示，安平抽水站主要蒐集安平區安北路以西，王城路、安平路850巷、湖內一街、湖內街以東及運河路以北、鹽水溪以南區域的雨水，集水面積約41公頃。該地區平常外水高於內水，全靠抽水機幫助排水。

水利局說，安平抽水站的總抽水量原本為15.2 CMS，包括：1 CMS抽水機4台、2.6 CMS及3CMS抽水機各2台，除自2019年起陸續更新3CMS、1CMS 抽水機，更於去年底投入「安平抽水站機組更新工程統包案」完成2台2.6CMS 沉水式抽水機及2台1CMS沉水式抽水機更新。

水利局指出，此次更新機組採用德國知名品牌KSB 3CMS及1CMS 沉水式抽水機各2組，總抽水量能增加至16 CMS，有效將低安平抽水站集水區積淹水情事。

水利局認為，因應極端氣候急降雨機率頻繁發生情況下，該工程設計還導入PLC自動監控系統，搭配人機操作介面，引接既設水位計，平均運轉8台抽水機，並自動累積運轉時間，所有啟動、停機時間及水位，都可紀錄於系統資料庫中，以方便操作及未來查詢。

市長黃偉哲強調，受極端氣候影響，超過保護標準的強降雨將逐漸成為常態，市府團隊會秉持治水「沒有最好、只有更好」的精神，持續研議精進作為，加速各項治水改善規畫，保護民眾生命財產安全，提供民眾安全舒適的生活環境。