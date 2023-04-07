淡水有個水管公園，因面海臨沙灘非常適合來欣賞日落夕陽、散步遊憩，河濱自行車道也有通過，相信很多人都不知道，地點位於淡水水資源回收中心旁，為水資中心附屬綠地；水資中心除肩負整個淡水地區生活汙水處理的重責大任，成功翻轉過去視汙水處理廠為鄰避設施的刻板印象，並結合廠區周邊空間，營造了舒適悠閒供民眾駐足散心。

新北市水利局長宋德仁表示，「淡水水資源回收中心」位於淡海新市鎮公司田溪出海口，每日可處理5萬6000噸的生活汙水量，相當於22座標準游泳池的水量，淡水區汙水下水道建置計畫自民國94年啟動以來，已佈設汙水管網逾52.7公里，接管戶數超過9萬戶。

淡水水資源回收中心翻轉過去污水處理廠為鄰避設施的刻板印象，提供民眾嶄新的休憩空間。(黃敬文翻攝)

他說，水資中心除了處理日常產生的生活汙水，避免排放至環境中造成污染，經淨化處理後，能再利用供澆花、沖馬桶、洗車等使用，民眾可前來免費取用回收水；同時，周邊也打造了兼顧景觀美化及提供民眾休閒活動的「水管公園」，翻轉過去汙水處理廠為鄰避設施的刻板印象，帶給您另一種嶄新的休憩空間。

宋德仁說，水管公園內小而美的生態景觀池，是利用水資中心淨化汙水後的回收水所打造，池裡大大小小的魚悠游自在，正是水資中心淨化汙水後的成果展現，一旁還有水管隧道、小迷宮等遊戲設施，更是小朋友玩樂的最佳空間。

公園裡還有一大亮點，就是一片綠油油的斜坡草坪，可以讓來這邊遊憩的大小朋友們登高望遠，不僅可以遠眺觀音山、大屯山，還可以看到旁邊美麗的沙崙沙灘海岸線，如果是在傍晚黃昏時造訪，更可以用美麗的夕陽晚霞來結束一天充實的行程。

水利局表示，淡水水資源回收中心也有開放預約參訪，每周開放時間為週一至週五共五天，如遇國定假日該日不進行開放，參訪時間分為上午及下午二個時段供民眾進行參訪，參訪時間上午： 09：30 ~ 11：00、下午： 14：00 ~ 15：30。