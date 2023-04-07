高雄水情仍吃緊，但在小港區大坪頂卻出現一個排隊奇景，不少人拿水桶，到此裝免費的水，一次裝好幾桶，還有人以水桶排隊，水管中冒出源源不絕的水，當地居民口耳相傳，跟著地主拉繩爬上陡峭坡，再穿越過草叢，一窺神秘面紗。

來到小港區大坪頂一處轉角處，好幾個水塔就設置在路邊，居民熟練地的拿著水桶打開開關，開始裝水，後頭還有好幾個空水桶正在「排隊」等取水，源源不絕的水從水管出來，居民口耳相傳，都知道有個免費取水站。

跟著地主腳步登上坡到水源頭。（洪靖宜攝）

但水的源頭在哪裡，跟著地主梁先生腳步前進，一開始就得拉繩登爬，再通過草叢，就可見埋在土堆中的水源頭，透過管線引到水塔中，梁先生提及，這塊區域重畫前都是山間小路，好幾年就有水源，重畫後經他和當地居民重新整理，接上管線，將山泉水引到下方水塔中，還是他強調，還是得要煮沸後才可飲用，但因為近期沒有雨水水量會變小，但水源則不曾斷過。

再用管線接水往下方水塔流。（洪靖宜攝）

近期因缺水越來越多人來裝水，不過一旁就是住家，時常會因為發出聲響遭居民抗議，他也在旁貼告示提醒接水民眾切勿並排停車，避免喧嘩，造成他人困擾。