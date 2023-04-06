真的不臭了！貫穿中、永和地區的瓦磘溝，30年惡臭眾人嫌，新北市水利局從源頭端接管汙水、礫間處理及渠底改善並設置市場油脂攔截器，並引入清水等整治措施，不到2年真的不臭了。新北市長侯友宜今到場視察，看到鳥類、魚類悠遊穿梭其間相當感動，「這不是終點而是起點」他表示，未來將朝水育樂、水生態，增加更多公共空間，讓生活品質更加完善。

侯友宜指出，瓦磘溝因水流長年受阻，堆積出臭味問題，在水利局、環保局、市場處等跨局處努力下，用不到2年的時間解決了，臭味不再、濱溪物種回流，重現生態契機，同時也提升居民的生活品質。

水利局長宋德仁表示，為達到瓦磘溝2年不發臭的目標，透過渠底土質改善、增設抽水機、束縮河道加速排水及清水引入，加上中下游工程，讓水流停滯造成臭味的問題大幅改善，環境變好了，搖身變成為充滿綠意兼具生態與休閒的都市角落。

水利局指出，受限瓦磘溝周邊用地零碎，目前採競價收購方式已取得2.16 公頃私有土地，為加速推動步道串聯，先透過獎勵誘因提高地主意願，中期計畫則是讓建商可容移代金方式換取容積率，最後長期計畫則變更大漢溪南都市計畫，推動跨區容積移轉，讓市府早日取得綠地，打造兼具防洪減災、休閒遊憩、自然生態、人文歷史、文化創意的水岸空間。

宋德仁說，市府近年來河川流域治理有成，新北有多處長年沉痾積淹水熱點，至今已改善涵蓋15個行政區、54處積淹水點，針對中永和地區更是排除萬難，完成FG2期排水工程及永和國光路49巷排水改善工程、改建永和1號、永和2號、安樂等3座抽水站，機上預抽機制，讓河道增加2萬2000立方公尺滯洪空間，有效改善中永和地區積淹水問題。